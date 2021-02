Kolume Himmel & Erde : Ein Tag im Leben von Jesu von Nazareth

Mariä Himmelfahrt Wesel Stefan Sühling mit einem Teil der Baupläne von 1950 Foto: Fritz Schubert

Wesel Der leitende Pfarrer an St. Nikolaus in Wesel, Stefan Sühling, findet eine Stelle aus der Bibel besonders wertvoll. Darin bleibt Jesus mit Gott im Gespräch. Das ist für alle Gläubige eine bleibende Herausforderung.

Eine der Passagen aus der Bibel, die mir besonders wertvoll ist, findet sich ziemlich am Anfang des Markus-Evangeliums. An diesem Sonntag wird sie in unseren Kirchen vorgetragen.

Eigentlich ist es eine echte Alltagsgeschichte, weil die Ereignisse eines ganzen Tages berichtet werden. Jesus kommt aus der Synagoge, in der er predigte und heilte, mit den beiden Brüdern Petrus und Andreas zu deren Wohnhaus. Jesus sieht, dass die Hausfrau erkrankt und deswegen abgesondert ist, heilt auch sie und schafft damit umfassende Gemeinschaft im Haus, die im gemeinsamen Festessen Ausdruck findet.

Am Abend dieses Tages, so erzählt der Evangelist Markus in der Passage weiter, bringt buchstäblich die ganze Stadt die Kranken zu Jesus. Der heilt und spricht zu der Menge, weil er sieht, dass sie sich nicht nur nach körperlicher Gesundheit sehnen. Stattdessen erkennt er, dass Hoffnung und die Zuversicht, dass es besser wird, vielleicht noch viel mehr „Mangelware“ bei den versammelten Menschen sind.

Dieser in der Bibel beschriebene Tag im Leben Jesu geht nicht einfach damit zu Ende, dass Jesus ins Bett geht. Der Autor berichtet stattdessen, Jesus sei noch vor der Morgendämmerung aufgestanden, um an einen einsamen Ort zum Beten zu gehen. Dort finden ihn seine Jünger. Mit ihnen bricht Jesus auf – und ein neuer Tag beginnt.

Was an diesem vollgestopften Tag im Leben von Jesus ist für mich nun das Wertvolle? Was mich immer neu fasziniert ist, dass Jesus offenbar genau weiß, und auch darauf achtet, in seiner Aktivität für andere, den Kontakt mit Gott zu halten, mit ihm „im Gespräch“ zu bleiben. Ich bin mir sicher, Jesus ist klar: Wenn ich für andere da sein will, anderen anbieten will, Gott zu vertrauen und daraus Hoffnung und Zuversicht zu schöpfen, kann ich davon nicht nur reden – ich muss mich selber so gut mit diesem Gott verbinden, dass man es an meiner ganzen Art zu leben und zu handeln ablesen kann.