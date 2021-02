Kolumne Himmel & Erde aus Wesel : Warum Fasten auch während einer Pandemie sinnvoll ist

Thomas Brödenfeld ist Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Wesel. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Wesel Der Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Wesel schreibt in seiner Kolumne, dass viele Menschen in Zeiten einer Pandemie nicht noch mehr verzichten wollen. Dabei biete uns das Fasten eine Menge – vor allem neue Spielräume.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken von Thomas Brödenfeld

Nach fast einem Jahr Corona-Pandemie klingt das Motto der diesjährigen Fastenaktion der evangelischen Kirchen ein wenig gewöhnungsbedürftig. Spielräume gibt es in diesen Wochen der ständigen Lockdowns nur sehr begrenzt. Viele Menschen fühlen sich blockiert, privat und auch beruflich.

Auch wenn die überwiegende Mehrheit der Deutschen die Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie mitträgt, ist die Sehnsucht nach einer Lockerung der Einschränkungen groß. Endlich wieder unbeschwert zusammenkommen, in der Familie, mit Freunden und Bekannten. Endlich wieder Nähe spüren, einander in den Arm nehmen, ohne Angst zu haben, sich oder andere zu gefährden. Endlich wieder ausgehen, ins Restaurant, Theater oder Kino und den Moment genießen.

Unser Leben fühlt sich blockiert an, wir bewegen uns wie mit einer angezogenen Handbremse. Alles in uns verlangt nach Aufbruch und einem neuen Anfang. In der bevorstehenden Passions- und Fastenzeit noch einmal auf liebgewonnene Dinge zu verzichten, erscheint zunächst wenig verlockend.

Warum fasten wir eigentlich? Fasten ist eine Zeit der Einkehr, Umkehr und Besinnung. Eine Zeitlang auf Gewohntes zu verzichten, ist mehr als eine alte Tradition, sondern greift Erfahrungen auf, die Menschen vor uns gemacht haben. Seit Jesu Tod erinnern sich Christen vor Karfreitag an das Leiden und Sterben Jesu Christi und bereiten sich auf Ostern vor, auf die Botschaft von der Auferstehung. Fasten bedeutet, sich fragend an Gott zu wenden und zu hören, was er zu sagen hat.

Im Verzicht der Fastenzeit lebt die Erinnerung daran, dass wir es nicht immer allein und selber am besten wissen, was gut für uns ist. Corona verlangt uns viel ab, die Fastenzeit kann unsere Perspektive auf die Pandemie verändern und unseren Horizont weiten. Bei allen Einschränkungen sind wir nicht Gefangene der Pandemie.