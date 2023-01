Im Elferrat der Kolpingsfamilie Kolping hat jüngsten Sitzungspräsidenten

Nachwuchsmangel im Karneval ist ein ernstes Thema. Ein Blick in den Blätterwald offenbart, dass die Hüter des lustigen Brauchtums allüberall Sorgenfalten unterm Rand der Narrenkappe haben. Das war schon vor der Pandemie so und hat sich durch sie eher verstärkt. Im Elferrat der Kolpingsfamilie Wesel ist das anders. Seit Jahren kann die 60 Frauen und Männer zählende jecke Truppe auf frische Leute bauen. Das gilt auch für Spitzenpositionen, die mit viel Arbeit verbunden sind. Eine bekleidet nun Lukas Dymski. Mit seinen 22 Jahren dürfte er der jüngste Sitzungspräsident weit und breit sein. Der jüngste der Kolpingsfamilie ist er ohnehin. Am Samstag, 11. Februar, hat er Premiere. Dann leitet er die große Kolping-Prunksitzung mit After-Show-Party im Festzelt auf dem Gelände des PSV Wesel am Molkereiweg.