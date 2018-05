Schermbeck : König Bernfried nimmt bald Abschied

Am Sonntag müssen die Dammer Majestäten Bernfried Eulering und Melanie Schmitt Abschied nehmen von ihrer einjährigen Regentschaft. Foto: Scheffler

Schermbeck Die Dammer Schützen laden fürs Wochenende zum Fest, zum Preisschießen und zur Familienkirmes ein.

An diesem Wochenende feiert der Schützenverein Damm von 1698 sein traditionelles Schützenfest, das mit einer Familienkirmes verbunden wird.

Am Samstag, 26. Mai, treten die Schützen um 14 Uhr am Festzelt auf dem Festplatz am Küpperskamp an. Danach beginnt das Schießen mit dem KK-Gewehr auf die Königsscheibe. Parallel dazu wird ein Preisschießen veranstaltet. Ab 18.30 Uhr wird man wissen, wer am Schützenfestsonntag zum neuen Regenten im Dammer Königreich inthronisiert werden soll. Beim abendlichen Festball ab 20 Uhr, der auch in diesem Jahr vom Orchester Helmut Blödgen musikalisch untermalt wird, stehen die amtierenden Majestäten Bernfried Eulering und Melanie Schmitt, das Hofpaar Jürgen Linkner und Ute Abel sowie das Hofpaar Axel Terstegen und Conny Schneider noch im Mittelpunkt der Untertanen.

Am Sonntag, 27. Mai, treten die vom Präsidenten Heinz-Wilhelm Schult geleiteten Schützen um 14 Uhr auf dem Festplatz an. Ab 15 Uhr werden die neuen Majestäten und erstmals auch das Kinderschützen-Königspaar inthronisiert und die Preisträger geehrt. Nach der Parade und der Kranzniederlegung am nahen Ehrenmal findet ein Umzug durch das Dorf statt, den die Borbrügger Musikanten und das Tambourkorps Weselerwald musikalisch untermalen. Mit dem Krönungsball, der um 20 Uhr beginnt, in dessen Verlauf die Jubilare geehrt werden und zu dem kein Eintritt erhoben wird, endet der zweite Schützenfesttag.



Um 14 Uhr treffen sich am Montag, 28. Mai, die Schützen am Festzelt. Es folgt der Sturm auf die Königsburg, den die Nachbarn des neuen Königs mit allerlei Tricks zu verhindern suchen, allerdings am Ende doch erfolglos. Mit dem Festball ab 20 Uhr klingt der offizielle Teil des Schützenfestes aus.

Schützen, denen nach drei feucht-fröhlichen Festtagen noch der Sinn nach einer zusätzlichen Feier steht, können am Dienstag das Fest mit dem traditionellen Freibier ausklingen lassen.

Am Samstag, Sonntag und Montag findet übrigens jeweils ab 14 Uhr eine Familienkirmes statt. Am Samstag werden eine halbe Stunde lang Freifahrten auf dem Karussell angeboten.

