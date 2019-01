Ehrenamtler in Schermbeck: Kochkreis kann an indischen Schulen viel bewegen

Kochkreis kann an indischen Schulen viel bewegen

Ehrenamtler in Schermbeck

Schermbeck Die Zeit des Jahreswechsels nutzte Pastor Xavier Muppala, um sich beim indischen Kochkreis für dessen langjähriges Engagement beim „Marktplatz der Hilfe“ zu bedanken.

Im Jahre 2004 entstand der indische Kochkreis der Katholischen Kirchengemeinde St. Ludgerus. Der indische Pater Antony Mooleparambil, der 2001 seinen Dienst in St. Ludgerus angetreten hatte, gründete einen Taizé-Kreis.

In diesem Kreis entstand die Idee, beim ersten Marktplatz der Hilfe im Jahre 2004 indische Gerichte anzubieten. Von den Köchen der ersten Stunden sind bis heute Ulla Bitter, Nicolina Amoriello und Camilla Amoriello dabeigeblieben. Als Pater Mooleparambil im August 2013 die Ludgerusgemeinde verließ, kam ein Monat später mit Pastor Xavier Muppala ein weiterer indischer Geistlicher nach Schermbeck. So blieb auch der indische Kochkreis erhalten. Inzwischen ist der Stand zu einem Magneten all jener Gäste geworden, die gebratenen Reis mit Gemüse ebenso als indische Kost genießen wollen wie Hähnchen mit Curry, das indische Brot Papadam oder Zwiebelsalat.