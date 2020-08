Kostenpflichtiger Inhalt: Knotenpunkt ausbauen : CDU Wesel will neue Bahnstrecke ins Münsterland

Marcus Abram, Frank Schulten, Sebastian Hense, Andreas Gardemann, Birgit Nuyken, André Nitsche, Madeleine Feldmann und Dagmar Büche (v.l.) Foto: Fritz Schubert

Wesel Die CDU in Wesel möchte mit Hilfe der Stadtverwaltung dafür sorgen, dass die ersten Schritte auf dem Weg zu einer neuen Bahnstrecke Richtung Haltern am See gemacht werden. Bis so eine Trasse kommt, können allerdings bis zu 20 Jahre und mehr vergehen.