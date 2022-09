Klimaschutzpreis vergeben : Das sind die besten Klima-Projekte in Hamminkeln

Die Preisverleihung in Hamminkeln. Foto: Westenergie

Hamminkeln Die Stadt Hamminkeln und das Unternehmen Westenergie haben die besten Klimaschutz-Bemühungen in Hamminklen ausgezeichnet. Der erste Platz geht an einen Hof, der zweite an einen Privatmann.

(RP) Auch in diesem Jahr verleihen die Stadt Hamminkeln und der Energiedienstleister und Infrastrukturanbieter Westenergie den Westenergie Klimaschutzpreis. Der Preis soll besonderes Engagement für Umwelt- und Klimaschutz auszeichnen. Zuvor konnten sich alle Bürgerinnen und Bürger der Kommune mit ihren Ideen und Projekten bei der Stadt bewerben. Eine Jury ermittelte die zwei besten Projekte, die ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 2.500 Euro erhielten. Im Rahmen der Preisverleihung gratulierten Bürgermeister Bernd Romanski, Klimaschutzmanagerin Mandy Panoscha und Westenergie-Kommunalmanager Dirk Krämer den Gewinnern.

„Der Klima- und Umweltschutz hat in unserer Kommune einen hohen Stellenwert. Daher freue ich mich, das umweltbewusste Engagement der Bürger gemeinsam mit Westenergie zu würdigen und auszuzeichnen“, sagt Bürgermeister Bernd Romanski. Den ersten Platz sichern sich Anne und Christian Overkämping mit ihrem Projekt „SINNvoll Natur“: Auf ihrem Hof in Dingden-Berg verpachten sie Gemüsebeete an Gartenbegeisterte aus der Region. Insgesamt zwölf Parzellen mit jeweils 40 Quadratmetern stehen zur Verfügung. Die Gemüsebeete bieten viel Platz, um eigenes Gemüse, Obst, Kräuter und Blumen anzubauen. Rund um die Beete pflanzten die Initiatoren bienenfreundliche Sträucher, Blumen und Blühstreifen. Mit diesem Engagement für den Umwelt- und Klimaschutz gewinnen sie ein Preisgeld in Höhe von 1.500 Euro.

Den zweiten Platz des Klimaschutzpreises und damit 1.000 Euro erhält Roland Albers. Der Hamminkelner Bürger setzt sich seit vielen Jahren für den Klimaschutz ein und gibt sein Wissen an Interessierte weiter. So pflanzte er zuletzt mehrere Staudenbeete, Blühstreifen und Obstbäume. Weitere Ideen wie Futterhilfen für Vögel sind bereits in Planung. Westenergie-Kommunalmanager Dirk Krämer erklärt: „Wir freuen uns, dass wir das Umweltbewusstsein in unseren Partnerkommunen mit dem Westenergie Klimaschutzpreis fördern und unterstützen können. Wir gratulieren den Gewinnern zum Preisgeld und hoffen, dass es einen guten Einsatz findet.“