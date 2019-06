Debatte um Maßnahmen : Was die lokale Politik beim Klimanotstand machen kann

Meinung Wesel/Hamminkeln/Schermbeck Ob der Begriff Klimanotstand taugt, politische Notwendigkeiten vor Ort umzusetzen, das muss man stark anzweifeln.

Deutschland hat seit wenigen Tagen ein neues Modewort: Klimanotstand wird jetzt allerorten gefordert, von der Linken im Kreis Wesel, von den Grünen in Hamminkeln, von der SPD in Schermbeck. Dass der Klimawandel unsere Welt dramatisch bedroht, auch die niederrheinische Heimat, sollten eigentlich selbst die nicht anzweifeln, die in der sengenden Sommersonne schon ganz braun geworden sind. Die seriöse Wissenschaft warnt vor den Gefahren durch den Klimawandel. Auch vor Ort muss man darauf reagieren.

Ob aber der Begriff Klimanotstand taugt, politische Notwendigkeiten vor Ort umzusetzen, das muss man stark anzweifeln. Die Notstandsgesetze in der früheren Bundesrepublik waren hochumstritten. Sie legitimierten die damalige Große Koalition, im Falle von Krisensituationen Grundrechte einzuschränken. Dass nun ausgerechnet Linke und Grüne, die in der 68er-Generation gegen Notstandsgesetze waren, in erster Reihe stehen und einen Klimanotstand im Kreis fordern, wirkt wie ein Treppenwitz der Zeitgeschichte. Die Botschaft, die von einem solchen Begriff ausgeht, wäre eine falsche: Es braucht zwar zügige Reaktion, aber eben keinen Aktionismus. Es braucht keine neuen Koordinierungsstellen in der Verwaltung, sondern konkreten Klimaschutz.