Klimabeirat Experte kritisiert Hamminkeln Klima-Politik

Die Bedeutung und Aktualität des Themas kennzeichnet er so: „Klima- und Umweltschutz in Hamminkeln ist kein Zukunfts-, sondern ein Gegenwartsthema! 2023 ist das Jahr, in dem der Klimawandel in Form von Extremwetterlagen und Naturkatastrophen deutlich sichtbare Formen angenommen hat: Extremtemperaturen in Europa über einen längeren Zeitraum.“ Ein Rekordjahr bei der globalen Temperatur: Das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war zu verzeichnen, auch am Niederrhein war die Wirkung des Klimawandels deutlich zu spüren, siehe ungewöhnliches Niedrigwasser am Rhein und drastische Ernteausfälle bei der Weizenernte. Andererseits: „Hamminkeln blieb in diesem Jahr von klimabedingten Naturkatastrophen wie das Isselhochwasser im Jahre 2016 glücklicherweise verschont.“ Doch Grinewitschus sieht die Lage vor Ort kritisch. „Verschont“ geblieben sei Hamminkeln auch vor klimaschutzfreundlichen Auflagen beim Neubau durch die Politik.