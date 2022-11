Lob vom Vorsitzenden der Hamminkelnere Klimabeirates : Verwaltung soll 60 Prozent der Energie im Rathaus gespart haben

Viktor Grenewitschus (l.), der Vorsitzende des Hamminkelner Klimabeirates, lobt die Idee von Bürgermeister Bernd Romanski, im Rathaus so viel Energie wie möglich zu sparen. Foto: Thomas Hesse

Hamminkeln Die Hamminkelner Stadtverwaltung erhält ein Experten-Lob für ihre konsequente Strategie, die Verbräuche zu drücken. Nun stellt sich die Frage, welche Maßnahmen in weiteren öffentlichen Gebäuden getroffen werden sollen.

Kalt ist es geworden. Vor allem nachts und am frühen Morgen. Im Hamminkelner Rathaus wird die Einsparungsstrategie weitergefahren, mit abgestimmten Maßnahmen herauszuholen, was herauszuholen ist. Früh in die Offensive gegangen zu sein lohnt sich, wie sich jetzt zeigt. Vergangenen Dienstag hat der Vorsitzende des Klimabeirats, der Hamminkelner Victor Grinewitschus, die Auswertung der aktuellen Messwerte abgegeben. Das Ergebnis: mit System und Konsequenz lassen sich Erfolge erzielen – sogar große Erfolge. In Zeiten, in denen sogar Stromausfälle an die Wand gemalt werden, ist das ein wichtiges Signal. „Ich bin beeindruckt. Ein großes Lob an alle, die etwas dazu beigetragen haben“, sagt Grinewitschus nun. Er glaube zwar nicht, dass „sich der Wert bei richtig tiefen Außentemperaturen halten lässt“. Aber selbst minus 30 Prozent Verbrauch im Mittel über die gesamte Heizperiode seien „ein Riesenerfolg“.

Mit besagtem Erfolg stellt sich die Frage, wie es mit dem Energiesparkurs strategisch weitergeht. Bürgermeister Bernd Romanski, der im April zu einer ungewöhnlichen Energiesparwette aufgerufen hatte (Stichwort: Uhu-Challenge), möchte den Schwung des guten Ergebnisses mitnehmen. Andere öffentliche Gebäude wie zum Beispiel Turnhallen und Schulen könnten in das System eingebracht werden. Ein entsprechendes Monitoring könnte als flächendeckende Methode eingeführt werden. Allerdings werden erst die weiteren November-Zahlen die Sparerfolge bestätigen und weitere Möglichkeiten eröffnen müssen.

Info Wesels Stadtwerke-Chef Gast der CDU Brünen Krise Rund ums Thema Energiekrise ging es jetzt bei einer Veranstaltung der CDU Brünen, die Wesels Stadtwerke-Chef Rainer Hegmann als Redner eingeladen hatte. Die Zeit sei herausfordernd, betonte Hegmann. „Wir werden alles tun, um den Preisanstieg für Strom und Gas bei den Bestandskunden zu dämpfen. Wir tun das Maximale und werden aus der Krise keine Vorteile generieren.“

Das Signal, das Romanski damit in Zeiten aufgeregter Diskussionen und Energie-Ängsten senden will, ist, dass man viel tun kann. Grinewitschus hat die Ergebnisse in entsprechenden Grafiken aufgearbeitet. Eingetragen sind die Tagesverbräuche wochentags von Erdgas in Kilowattstunden. Die Wochenenden wurden nicht dargestellt. „Das hätte sich nicht gelohnt. Die Verbräuche an Wochenenden waren allesamt gleich Null. Das sieht man doch gerne“, betont der Experte.

Rechnerisch sieht das so aus: Der Ausgangswert im April beim Energieverbrauch lag bei rund 118 Kilowattstunden pro sogenanntem Kelvin-Tag (kWh/Kd). Der Zielwert für die UHu-Challenge war 100 kWh. Das war der Verwaltung nicht genug Rückgang. In den letzten beiden Wochen der Challenge schnurrte der Verbrauch auf 65 kWh/Kd. „Diesen Wert habt ihr im Rathaus wieder erreicht“, heißt es lobend. Mehr noch: „Nimmt man die Wochenenden in die Berechnung mit hinein, liegt das Rathaus bei sensationellen 48 kWh/Kd, was einer Einsparung von 60 Prozent gegenüber dem Ausgangswert entspricht.“ Romanski sagt, dass damit viel erreicht sei mit wenig spektakulären, aber wirksamen Mitteln durch noch einmal gesenkte Vorlauftemperaturen. Er sei überrascht, dass „wir das so gut hinbekommen haben“. Man werde nun im Rathaus den Energiesparkurs weiterfahren. Aber in manchen Rathaus-Räumen war es mit gemessenen 17,4 Grad auch zu kalt. Gerade bei Nässe wäre das wohl kein guter Wert. Bis Ende des Jahres wird die Entwicklung weiter beobachtet.