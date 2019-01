Klezmer, Tango und Klassik in Schermbeck: Konzertreihe in der Georgskirche mit hochkarätigen Musikern

Schermbeck Das Duo Doyna, das Ingenium-Ensemble, Natalie Mol und Markus Stollenwerk, der Kammerchor des Philharmonischen Chores Essen sowie Grammy-Gewinner Raúl Jaurena kommen.

Grammy-Gewinner und Bandoneon-Meister Raúl Jaurena gastiert mit seinem Tango-Trio am Sonntag, 10. November, um 17 Uhr in der Georgskirche. Jaurena ist einer der wenigen großen lateinamerikanischen Musiker der Gegenwart, die noch in der ursprünglichen Tradition des Tangos aufgewachsen sind. Auftritte mit Künstlern wie dem Bandoneon-Spieler Astor Piazolla, dem Cellisten Yo Yo Ma und dem Klarinettisten Giora Feidmann haben ihn in aller Welt bekannt gemacht. In Schermbeck wird er von Veit Hübner am Kontrabass und von Bobbi Fischer am Klavier begleitet. Die drei Musiker kennen sich seit über zehn Jahren von vielen gemeinsamen Auftritten. Mit dabei ist die aus Venezuela stammende Sängerin Marga Mitchell, die mit ihren packenden Interpretationen den Tango-Klassikern „Balada para un loco“ oder „Losa pajaros perdidos“ neues Leben einhaucht.