Kleintransporter kippt in Graben

Isselburger Straße in Hamminkeln

Umgekippter Laster an der Isselburger Straße. Foto: Feuerwehr Hamminkeln

Hamminkeln Ein Sachschaden von 7000 Euro ist am Donnerstag in Hamminkeln entstanden. Fahrer und Beifahrer wurden leicht verletzt

Am Donnerstag gegen ist ein 37-jähriger Mann aus Herne mit seinem Kleintransporter von der Isselburger Straße abgekommen und im Graben gelandet. Er war gegen 11 Uhr von Wesel in Richtung Bocholt unterwegs. Der Herner und sein 37-jähriger Beifahrer aus Dorsten verletzten sich laut Polizeibericht leicht. Polizeibeamte leiteten für die Versorgung der Verletzten und die Unfallaufnahme den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Der Sachschaden beträgt 7000 Euro.