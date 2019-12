Anmelden und mitmachen : Kleine Könige machen sich bereit

Hamminkeln Kleine Könige machen sich startklar. Kronen werden gebastelt, Kostüme anprobiert, Texte und Lieder geprobt für die Sternsingeraktion 2020. Unter dem Motto „Frieden im Libanon und weltweit“ ziehen Sternsinger am ersten Januarwochenende durch die Hamminkelner Ortsteile, bringen den Menschen den Segen und sammeln Spenden.

Kinder die in Hamminkeln mitlaufen möchten, können sich am heutigen Dienstag, 10. Dezember, um 15.30 Uhr im Pfarrheim St. Maria Himmelfahrt anmelden.

Für Samstag, 14. Dezember, um 9.30 Uhr laden die beiden neuen Organisatorinnen Tanja Maier-Bach und Brigitte Schnelting zur Anmeldung ins Edith-Stein-Heim in Mehrhoog ein. Und in Ringenberg werden die Sternsinger am Mittwoch, 18. Dezember, ab 17.30 Uhr eingekleidet. Kinder aus Dingden melden sich bei Heike Peters an.

Bevor es losgeht treffen sich alle Sternsinger zur gemeinsamen Aussendungsfeier am 27. Dezember um 9.30 Uhr in der Kirche Christus König in Ringenberg. Im Anschluss daran ziehen die Sternsinger bereits durch Mehrhoog. In den anderen Hamminkelner Ortsteilen sind die kleinen Könige und Sternträger am 4. Und 5. Januar anzutreffen. Die Sternsinger aus Loikum werden den traditionellen Segen auch zu den Menschen im Nachbardorf Wertherbruch bringen.