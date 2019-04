Hamminkelner Konzert bei Borgers : „Junge Tonkünstler“ im Baumarkt

Die Jungen Tonkünstler bei einem früheren Auftritt in Kevelaer. Im Sommer spielen sie in ungewöhnlicher Kulisse in Hamminkeln im Baumarkt von Borgers. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Hamminkeln Bei Borgers in Hamminkeln wird die Festival-Reihe »musik:landschaft westfalen« fortgesetzt. Am Sonntag, 3. August, erklingt Klassik im Hochregallager. Solist des Abends ist der ausgezeichnete Oboist Philippe Tondre.

Nachdem das „Junge Tonkünstler Orchester“ der „Junge Musiker Stiftung“ bereits im Festival-Sommer 2018 für Begeisterung sorgte, freut sich Dirk Klapsing, Intendant der „musik:landschaft westfalen“, dass das Orchester auch für 2019 sein Kommen zugesagt hat. In der außergewöhnlichen Kulisse des Hochregallagers des Baumarktes Borgers in Hamminkeln an der Daßhorst werden die jungen Musiker sowie der Oboist Philippe Tondre am Samstag, 3. August, unter der Leitung von Dirigent Hannes Krämer aufspielen. Damit setzt der Rotary Club Lippe-Issel als Veranstalter seine besondere Musikreihe fort. Das Programm: Ludwig van Beethoven: Ouvertüre „Coriolan“ op.62, Richard Strauss: Konzert für Oboe und Orchester AV 144, Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sinfonie Nr 3 op. 56 „Schottische“.

Tickets Karten für das Konzert am Samstag, 3. August, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) gibt es im Vorverkauf zum Preis von 45 Euro (Kategorie A) beziehungsweise 35 Euro (Kategorie B) bei der Ticket-Hotline der »musik:landschaft westfalen«, Tel. 02861/7038586, via E-Mail an info@musiklandschaft-westfalen.de, im Internet unter www.eventim.de sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Bei dem Konzert in Hamminkeln, das die »musik:landschaft westfalen« in Zusammenarbeit mit dem Rotary Club Lippe-Issel ausrichtet, stehen am 3. August berühmte Werke von Beethoven, Strauss und Mendelssohn-Bartholdy auf dem Programm. Das Hochregallager von Bauzentrum Borgers wird für diesen Abend mit Unterstützung der Familie Borgers, Bühnenbauern und dem Team der »musik:landschaft westfalen« zum sechsten Mal in einen temporären Konzertsaal verwandelt. Dank der guten Zusammenarbeit aller Beteiligten können sich die Zuschauer auf einen Konzertabend in extravaganter Kulisse mit guter Akustik freuen. „In Zeiten knapper Kulturetats bekommt das ‚Private Sponsorship‘ einen immer wichtigeren Stellenwert. Wir freuen uns sehr, dass uns das Bauzentrum Borgers in Hamminkeln einen solch außergewöhnlichen Konzertort zur Verfügung stellt“, so Intendant Dirk Klapsing. Auch andere Hamminkelner unternehmen sponsern das Festival.