An der Kläranlage in Hamminkeln : Verwaltung und USD streiten um großes Photovoltaik-Projekt

Kläranlage Foto: Thomas Hesse/thomas Hesse

Dingden An der zentralen Kläranlage wäre Platz, erneuerbare Energie zu produzieren. Das verlangt die USD. Die Stadt will aber die von ihr gekauften Freiflächen so lassen wie sie sind – als Vorrat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Hesse

Die Entwicklung erneuerbarer Energien ist ein wichtiges Thema im Hamminkelner Stadtgebiet. Neue Projekte gab es immer wieder, viele wurden erfolgreich umgesetzt und von Bürgermeister Bernd Romanski mit Einsatz vertreten. Jetzt bremst die Verwaltung den politischen Eifer der USD, die mit Vehemenz eine Groß-Photovoltaikanlage auf einer Freifläche am Zentralen Klärwerk im Dingdener Außenbereich gefordert hatte. Die Fachleute im Rathaus halten das Vorhaben für nicht empfehlenswert. Im nächsten Planungsausschuss am 28. Januar wird es nun besprochen.

Begründet wird die Ablehnung mit Naturschutzbelangen, aber auch mit Interessen der Landwirtschaft und Wasserrecht. Hinzu kommt ein erheblicher Planungsaufwand, der laut Verwaltung ausgedehnte Photovoltaik auf Freiflächen unattraktiv macht. „Die vorhandenen Potentiale auf der Kläranlage selbst sollten aktiviert werden, das wäre einfacher, schneller und kostet keine landwirtschaftlichen Flächen“, sagt Bürgermeister Bernd Romanski, der auch Chef des Planungsbereichs im Rathaus ist.

Info Naturschutz, Issel und Klimakonzept Konzept Das Hamminkelner Klimaschutzkonzept von 2015 sieht vor, 75 Prozent (100 Prozent ab 2030) des Stroms aus erneuerbaren Energien zu gewinnen und die CO 2 -Emissionen um 30 Prozent bis 2030 zu reduzieren. Bei kommunalen Liegenschaften soll die CO 2 -neutrale Verwaltung bis 2030 erreicht sein. Auflagen Die Stadt rechnet wegen der Umwelt mit hohen Auflagen für den Ausbau der Photovoltaik. Der Vorhabenstandort grenzt unmittelbar an ein Naturschutzgebiet. Außerdem befindet sich direkt an der Issel ein Überschwemmungsgebiet. Arbeitsaufwand Dadurch wäre laut Stadt im Vorfeld der Maßnahme der Planungsaufwand unter Einbeziehung der notwendigen Fachgutachten „enorm“. Planungsrecht Für die Errichtung einer Floatinganlage auf dem See an der Kläranlage müsste neues Planungsrecht her.

Das heißt praktisch: Er will vorhandene Gebäude oder freie Flächen auf dem Gebiet der Kläranlage nutzen. 100 Prozent des erzeugten Stroms könnten vor Ort eingesetzt werden. Von der Umsetzung dieser Möglichkeit ist aber keine Rede.

Beim von der USD angeschobenen Thema hatte es schon einmal gehakt. Im September 2020 war Photovoltaik auf der Freifläche politisch beraten, aber nicht entschieden worden, weil der Antrag am Ende zurückgezogen wurde. Die USD legte nach, zeigte zwei weitere Möglichkeiten auf: eine sogenannte Floating-Anlage – also beispielsweise auf einem Baggersee – und eine Anlage auf dem Dach eines benachbarten Hofes.

Beantragt ist auf jeden Fall, die Freifläche zu nutzen. Die Stadt hatte bereits zusätzlich rund 16.700 Quadratmeter Land erworben, das sich unmittelbar an das jetzige Kläranlagengelände im Bereich der Schönungsteiche anschließt. Dieses große Areal kann irgendwann auch genutzt werden. „Diese Fläche wird aber weder aktuell noch in absehbarerer Zeit als Erweiterungsfläche benötigt“, heißt es bei der Stadt.

Dabei gibt es auch planungsrechtliche Konflikte. Von „hohen baurechtlichen Ansprüchen“ und einem „Sondergebiet“ spricht die Stadt, Anlagen auf oder an Gebäuden hätten hier „absolute Priorität“. Begründet wird das mit der Absicht zu vermeiden, dass „im Sinne der Schonung des Außenbereichs und der dortigen Freiflächen ein Wildwuchs entsteht“.