Gemeinde erweitert den Bebauungsplan : Platz für Dorffeste in Gahlen ist langfristig gesichert

Gahlen Die Gemeinde Schermbeck hat jetzt festgelegt, dass auf der Fläche zwischen Kirchstraße und Friedhof auch in Zukunft Veranstaltungen wie die Kirmes stattfinden können. Noch in diesem Jahr könnte der Bereich neu gestaltet werden.

Der Bebauungsplan Nr. 2, der Gahlen-Dorf betrifft, kann zum zweiten Mal erweitert werden. Diesen einstimmigen Beschluss fasste der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung. Die Erweiterung betrifft eine Fläche zwischen der Kirchstraße und dem Friedhof der Evangelischen Kirchengemeinde. In diesem Bereich befinden sich zentral gelegene Parkplätze und Flächen, die für dörfliche Feste dringend benötigt werden. Die Gahlener Schützenfeste finden dort ebenso statt wie die Kirmes, die der Heimatverein Gahlen alle drei Jahre veranstaltet.

Um eine bauliche Veränderung zu verhindern, die den gemeindlichen Planungen widerspricht, hat der Gemeinderat gleichzeitig eine Veränderungssperre verhängt. Sie tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Das soll in der Juli-Ausgabe des Amtlichen Bekanntmachungsblattes erfolgen. Die Veränderungssperre gilt so lange, bis der Bebauungsplan für das Erweiterungsgebiet rechtsverbindlich wird. Allerdings darf das nicht länger als zwei Jahre dauern. Die Verwaltung wurde vom Gemeinderat ermächtigt, nach einer Preisanfrage ein Stadtplanungsbüro mit der Erstellung eines entsprechenden Bebauungsplanes zu beauftragen.