Wesel : Kirchenmusiker-Ausbildung sucht dringend Bewerber

Wesel Regionalkantorin Annegret Walbröhl macht sich Sorgen: Wird es künftig noch ausreichend Kirchenmusiker geben? Das Bischöfliche Kirchenmusik-Seminar mit zurzeit 30 Eleven nebenamtlichen C-Kirchenmusiker sucht dringend Bewerber für die im November startenden neuen Ausbildungskurse.

Der Kirchenmusik-C-Kursus gilt nicht nur als eine wichtige Anstellungsvoraussetzung für die spätere Tätigkeit als Organist und Chorleiter, er ermöglicht zudem eine breite Schulung in allen wesentlichen musikalischen Fächern. Das Orgelspiel steht im Vordergrund. Die Teilnehmer erlernen das Spielen von Liedsätzen zu traditionellen und zeitgenössischen Kirchenliedern und Orgelliteratur von einfacheren Kompositionen bis hin zu komplexeren Werken. Außerdem erfolgt eine gründliche Schulung im Gesang. Für diese Fächer stehen Dozenten im Einzelunterricht bereit, der in der Nähe des Wohnortes der Auszubildenden angeboten wird. Neben dem theoretischen Unterricht steht auch die Chorleitung im Vordergrund. Die angehenden Kirchenmusiker erlernen das Handwerk des Dirigierens von der Pike auf. Zusätzlich werden auch Unterrichtseinheiten für die Leitung von Kinderchören angeboten. Methodische Fragen und praktische Dirigierübungen nehmen in der Ausbildung einen großen Raum ein. Ein Übungschor simuliert die Probensituation. Die Kirchenmusik-C-Ausbildung ist ein idealer Startpunkt für jeden Musikinteressierten. Sie liefert optimale Voraussetzungen für ein späteres Studium sowohl der Kirchen- als auch der Schulmusik. Der Gruppenunterricht wird in Münster (Region Westfalen) und in Xanten (Region Niederrhein) angeboten. Die neuen Ausbildungskurse starten im November. Für die C-Ausbildung ist ein Eignungstest vorgesehen. Voraussetzungen sind Fertigkeiten im Klavierspiel sowie eine bildungsfähige Stimme und Gehör. Anmeldungen und weitere Informationen bei Regionalkantorin Annegret Walbröhl, Tel: 0281 3002669340; walbroehl@bistum-muenster.de