Paten gesucht : St. Ludgerus Schermbeck organsiert neue Hilfe für Indien

Schermbeck Die Schermbecker Kirchengemeinde sucht Paten für indische Kinder im Alter von drei bis 16 Jahren. Die Hilfe kommt Kindern aus der Heimatgemeinde von Pastor Xavier Muppala zugute.

Die Serie ihrer Hilfen für Menschen in der indischen Stadt Ponugodu ergänzt die Katholische Kirchengemeinde St. Ludgerus um ein weiteres Projekt. Während die bisherigen Vorhaben dazu dienten, Gebäude zu errichten, Schulen finanziell zu unterstützen oder eine Nähschule für Frauen aus finanzschwachen Familien zu eröffnen, geht es diesmal um Patenschaften für einzelne Kinder. Xavier Muppala, der seit 2013 als Pastor in der Ludgerusgemeinde tätig ist, freut sich sehr über die erneute Unterstützung seiner Heimatgemeinde. Sein besonderer Dank gilt diesmal Barbara Stender und Barbara Böing, die die Organisation des Patenschafts-Projektes übernommen haben.

Die beiden Frauen haben das Leben in Ponugodu während einer Gruppenreise 2019 kennengelernt. Beeindruckt von dem freundlichen Empfang auf dem Flughafen, von der Herzlichkeit der Menschen und von den ärmlichen Lebensbedingungen vieler Bewohner, beschlossen sie, sich künftig für Verbesserungen der Lebensbedingungen von bedürftigen Familien einzusetzen. Mit weiteren Schermbecker Frauen wurde in den letzten beiden Jahren besonders das Projekt Nähschule unterstützt. Jetzt wollen Stender und Böing gezielt die Bedingungen für Kinder verbessern, die in einfachsten Verhältnissen leben.