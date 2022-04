Schutzkonzept für Kinder und Jugendliche vorgestellt : Kirchengemeinde Gahlen bietet Schutz vor sexueller Gewalt

Info

Fahrradtouren Die Kirchenradler der Kirchengemeinde Gahlen radeln wieder los. Die nächste Fahrt findet am 9. April zum Schloss Berge in Buer statt. Die Teilnehmer starten um 14 Uhr an der Gahlener Dorfkirche, um 14.15 Uhr bei Schult im Anker in Östrich und um 14.30 Uhr an der Friedenskirche. Am 14. Mai wird – in umgekehrter Startfolge – der Tetraeder in Bottrop besucht. Auch die Fahrt nach Krudenburg beginnt am 11. Juni um 14 Uhr an der Friedenskirche.