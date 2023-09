Presbyteriumswahlen in Gahlen 13 Kandidaten stellen sich zur Wahl

„Ich hoffe, dass viele Gemeindeglieder an der Wahl teilnehmen“, ermunterte Pfarrer Hilbricht am Ende der Versammlung die Wahlberechtigten. Wählen dürfen am 18. Februar 2024 alle Gemeindemitglieder, die konfirmiert und mindestens 18 Jahre alt sind. Am 15. Oktober wird die endgültige Vorschlagsliste abgekündigt. Bis zum 19. Januar werden die Wahlbenachrichtigungen erstellt und die Karten versandt. Das Wahlverzeichnis wird in der Zeit vom 22. Januar bis zum 4. Februar ausgelegt.