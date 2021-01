Kirche in Schermbeck : Richtfest für das Dach der Georgskirche war vor 75 Jahren

Schermbeck Nach Luftangriffen während des Zweiten Weltkrieges brannten viele Teile des Gotteshauses ab. Der Wiederaufbau war von zahlreichen Problemen begleitet.

Am 23. März 1945 (Karfreitag) erlebte Schermbeck die schlimmsten Luftangriffe während des Zweiten Weltkrieges. Besonders große Schäden verursachte ein Luftangriff mit Spreng- und Brandbomben, der sich am 23. März nach 17 Uhr ereignete. Ein Großteil der Bewohner war rechtzeitig vor dem Angriff aus dem Ort geflohen, sodass es nur wenige Personenschäden gab.

Ein Großteil der Häuser brannte ab. Auch das Dach der Georgskirche fing gegen 18 Uhr Feuer. Zuerst brannte das Mittelschiff, danach das Kircheninnere und zum Schluss die Turmspitze. Wie groß die Zerstörung der Kirche war, konnten die Schermbecker an den folgenden Ostertagen feststellen. Die Aufräumarbeiten im Schermbecker Ortskern begannen auf der Mittelstraße. Die Besatzungsmacht räumte die Schuttmassen weg und türmte sie an den Straßenseiten auf. Die Bürgerschaft war damit beschäftigt, ihre mehr oder weniger stark beschädigten Häuser zumindest wieder teilweise bewohnbar zu machen.

Es gab Schwierigkeiten bei der Materialbeschaffung und bei der Beschäftigung von Handwerkern, die genügend Aufträge bei der Sanierung der kriegszerstörten Häuser fanden. Erst im November 1945 meldeten sich mehrere Schermbecker Zimmerleute und Schreiner, um das Kirchendach zu erneuern. In einer Gemeinschaftsleistung wurde am 7. Januar 1946 das Kirchendach gerichtet. Bei der Beschaffung der mehr als 6000 roten Flachdach- und Firstziegel half das Kreisbauamt mit. Es forderte über die örtliche Militärregierung eine Sonderlieferung durch die Schermbecker Dachziegelwerke Nelskamp an. Die letzten Dachziegel auf dem Kirchendach wurden am 11. März 1946 verlegt.