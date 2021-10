Neuer Pfarrer in Schermbeck : Ein Einstand mit hohen Erwartungen

Der stellvertretende Bürgermeister Ulrich Stiemer (rechts) überreichte Daniel Wiegmann zur Begrüßung einen Blumenstrauß. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Daniel Wiegmann ist nun auch offiziell der neue Pfarrer in St. Georg. Bereits im August gewählt, fand am Sonntag sein Einführungsgottesdienst mit vielen Mitgliedern statt. Zum Start gab es Glückwünsche und einen klaren Arbeitsauftrag.

Daniel Alexander Wiegmann ist seit Sonntag neuer Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Schermbeck. Im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes in der Georgskirche wurde der 35-Jährige vom Weseler Superintendenten Thomas Brödenfeld offiziell in jenes Amt eingeführt, das er bereits am 4. Oktober begonnen hatte. Bereits im vergangenen Jahr zeichnete es sich ab, dass Wiegmann Nachfolger des bisherigen Pfarrers Dieter Hofmann würde.

Bereits im Mai 2021 legte sich das Presbyterium einstimmig auf Daniel Wiegmann fest. Er hatte mit seiner Bewerbung überzeugt (siehe Infobox). Die ganz offizielle Entscheidung fiel am 18. August 2021 im Rahmen des von Brödenfeld geleiteten Wahlgottesdienstes in der Georgskirche, an dem 14 Presbyter teilnahmen. Die Presbyter wurden einzeln aufgerufen, um abzustimmen. Alle 14 Presbyter stimmten mit „Ja“.

Info Erst der vierte Pfarrer seit Zweitem Weltkrieg Vorgänger Daniel Wiegmann ist nach Heinrich Jakob Paschen (1931-1974), Wolfgang Bornebusch (1974-2008) und Dieter Hofmann (2008-2021) erst der vierte Pfarrer der Georgsgemeinde seit dem Zweiten Weltkrieg. Prozess Die Stellenausschreibung fand im Jahr 2020 statt. Es bewarben sich zwei Kandidaten. Sie hielten eine Probepredigt, machten eine Unterrichtsprobe mit den Konfirmanden und führten ein Bewerbungsgespräch mit dem Presbyterium.

Daniel Wiegmann wuchs in Gladbeck, im nördlichen Ruhrgebiet, auf. Nach dem Abitur in seiner Heimatstadt im Jahr 2007 studierte er in Wuppertal und Münster Evangelische Theologie. Nach dem bestandenen ersten Examen wurde er in den Jahren 2014 und 2015 an der Universität Münster für eineinhalb Jahre lang wissenschaftliche Hilfskraft. Seine praktische Ausbildung zum Pfarrer (Vikariat) hat er zwischen den Jahren 2015 und 2018 in der Evangelischen Gemeinde Raesfeld und in Gemen absolviert.

In der kleinen, deutsch- und englischsprachigen Kirchengemeinde St.-Johannes im kanadischen Montreal konnte Wiegmann in den Jahren 2018 und 2019 ein einjähriges Auslandsvikariat absolvieren. In der Millionenstadt erlebte er, wie eine Kirchengemeinde in einem ganz anderen gesellschaftlichen Kontext ihren Glauben lebt.

Am 2. Februar 2020 wurde Daniel Wiegmann in Bielefeld als Pfarrer ordiniert. Als die beiden evangelischen Gemeinden Milse und Altenhagen im Januar 2021 fusionierten, war Wiegmann bereits Pfarrer der beiden Gemeinden, zu denen 3700 Gemeindeglieder gehörten.

Auf dem Weg vom Gemeindehaus in der Kempkesstege über die Mittelstraße und die Schustergasse zur Georgskirche begleiteten am Sonntag mehrere Geistliche und die Presbyter der Georgsgemeinde den jungen Pfarrer zum Gottesdienst. Von den rund 2700 Gemeindegliedern konnte Volker Franken als Vorsitzender des Presbyteriums etwa 40 zum Einführungsgottesdienst begrüßen.

Für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes sorgten der Organist Marco Rohde, der Gitarrist Patrick Bönki vom Jugendheim You der Georgsgemeinde und die Sängerin Annika Friedrich, die unter anderem das Lied mit dem Wunsch sang: „Ich wünsch’ dir alles Glück dieser Welt und dass sie für dich noch ganz lange hält!“. In seiner Predigt befasste sich Wiegmann mit den Versen 5 bis 8 aus dem elften Kapitel des Lukas-Evangeliums, die sich mit einem bittenden Freund beschäftigen.

Nach dem Gottesdienst kamen noch mehr Besucherinnen und Besucher zum geselligen Teil der Pfarrer-Einführung ins Gemeindehaus, wo die Gäste zum Kaffeetrinken eingeladen wurden. Der stellvertretende Bürgermeister Ulrich Stiemer überreichte dem neuen Pfarrer einen Blumenstrauß mit den Worten: „Ihre Vorgänger haben das Feld gut bestellt. Die Georgsgemeinde ist eine lebhafte, aktive Gemeinde. Es bleibt nun Ihrer Fantasie überlassen, das Ganze noch auszubauen.“

Als Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Wesel verband Christoph Kock seine Glückwünsche mit der Hoffnung, dass „Sie – wie ich – den Reiz dieser Region kennenlernen.“ Gleichzeitig freute er sich über die Möglichkeit, gemeinsam im Kirchenkreis Wesel Projekte zu starten.

Pastor Xavier Muppala und die Pastoralreferentin Desirée Kaiser luden Pfarrer Wiegmann zum Besuch der Ludgerusgemeinde ein. „Ich bin unendlich dankbar für die bereits gut ausgebaute Ökumene“, beschrieb Kaiser die gute Zusammenarbeit der beiden Kirchengemeinden im Ortskern. Muppala ergänzte: „Wir müssen auch weiterhin gut zusammenarbeiten und uns noch mehr austauschen.“