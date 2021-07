Von Saarbrücken zum Willibrordi-Dom : Rheinischer Präses fährt mit einem E-Bike bis nach Wesel

Präses Thorsten Latzel tritt vom 6. bis 13. Juli kräftig in die Pedale: Auf seiner Sommertour radelt er von Saarbrücken bis Wesel. Foto: obs/Marcel Kuß

Saarbrücken/Wesel Der rheinische Präses Thorsten Latzel hat seine 600 Kilometer lange Fahrt gestartet. Auf seiner achttägigen „Sommertour der Hoffnung“ besucht er unterwegs mehrere Gemeinden und lässt sich ihre Projekte vorstellen. Was alles geplant ist.

Bei „nassgrauem“ Wetter ist der rheinische Präses Thorsten Latzel am Dienstagmorgen zu seiner „Sommertour der Hoffnung“ aufgebrochen. Mit dem E-Bike fuhr er in Begleitung einer kleinen Fahrradgruppe nach einem Morgensegen von der Saarbrücker Ludwigskirche aus los. Superintendent Christian Weyer bezeichnete in der Kirche das Start-Wetter als „nicht ganz so ideal für die Sommertour der Hoffnung“.

Am 13. Juli will Präses Latzel am Willibrordi-Dom in Wesel sein. Während der mehr als 600 Kilometer langen Tour besucht der Präses täglich mehrere Projekte von Gemeinden der Evangelischen Kirche im Rheinland. Unter anderem macht er auch in Moers halt.

Am ersten Tourentag lernt Präses Latzel im Saarland eine digitale Gemeinde in Schafbrücke, eine Kita mit Hühnern und einem Hahn in Sulzbach-Hühnerfeld und die Seelsorgearbeit mit Alpakas und Lamas der Pfarrerin Wiltrud Bauer kennen. Danach soll noch ein Besuch der Nationalparkkirche Neuhütten-Muhl im Nationalpark Hunsrück-Hochwald folgen, bevor er am Abend die deutsche Edelsteinkönigin Bettina Reiter im Deutschen Mineralienmuseum in Idar-Oberstein trifft.

Jeder Tour-Tag endet laut rheinischer Kirche mit einem solchen einstündigen Gespräch, bei dem Latzel seine Gäste nach deren persönlichen Hoffnungsgeschichten fragt. Zugesagt hätten unter anderen auch die Klima-Aktivistin Leonie Jöster von Fridays for Future, Schauspielerin Biggi Wanninger, die Dominikanerin Schwester Ursula Hertewich sowie Förster und Bestseller-Autor Peter Wohlleben.

(epd)