Kindertag in Schermbeck Ein toller Spaß für die ganze Familie, der eine Wiederholung verdient

Fünf Stunden lang herrschte ein munteres Treiben an verschiedenen Ständen, am Spielmobil und auf einer Hüpfburg. Am Stand des Kindergartens Altes Rathaus konnten Glückswürmer gebastelt und bemalt werden. An einem Caritas-Stand konnten sich die Kinder ihre Gesichter schminken lassen. Die Mädchen wählten am liebsten die Eiskönigin oder Schmetterlinge, die Jungen entschieden sich eher für Batman oder Piraten. Am Stand der OGS des Katholischen Teilstandortes der Grundschule konnten Armbänder oder Freundschaftsbänder gebastelt werden.