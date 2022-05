Kindergarten in Gahlen gibt es seit 50 Jahren : Bienen und Ameisen feiern das Jubiläum

Gahlen Schon seit 50 Jahren geht der Nachwuchs aus Gahlen in den Kindergarten am Widemweg. Jetzt fand eine große Feier statt, die die Gruppen und Erzieherinnen mitgestalteten. Die Einrichtung hat eine bewegte Geschichte.

Gruppen Zurzeit werden 25 Kinder in der Ameisen-Gruppe und 22 Kinder in der Bienen-Gruppe des Kindergartens am Widemweg betreut. Für 14 „Vorschulfüchse“ war die Jubiläumsfeier die letzte Fete vor der eigenen Entlassfeier am 22. Juni.

Den Rückblick auf die Entstehung des Kindergartens übernahm die Leiterin Svenja Kelch. Um den Kindergarten verwirklichen zu können, musste erst ein Grundstückstausch erfolgen. Der erste Spatenstich erfolgte am 14. Juni 1971. Mit Schwung beförderten Bürgermeister Friedrich Uhlenbruck und Pastor Hans-Dieter Krüger das erste Erdreich in die Schaufel einer Planierraupe. Der Grundstein wurde am 27. August 1971 gelegt. Zügig gingen die Bauarbeiten unter der Leitung des Architekten Friedhelm Scholten voran. Bereits am 10. November 1971 konnte Richtfest am Widemweg gefeiert werden. Eingeweiht wurde der neue Kindergarten am 6. August 1972 unter Leitung von Pastor Krüger. Nach einem gemeinsam gesungenen Dankchoral übergab Architekt Scholten den mit Blumen verzierten Schlüssel an Pastor Krüger. Glückwünsche gab es vom Gahlener Bürgermeister Friedrich Uhlenbruck und vom Amtsdirektor Friedrich Sander. 240.000 Mark hatte der Bau gekostet.