Aktion in Hamminkeln : Kinder wollen neuen Spielplatz

Hamminkeln Kinder haben gemalt, wie sie sich ihren Spielort zum Austoben vorstellen. Der alte Spielplatz wurde vor Jahren geschlossen. Per Antrag bringt die CDU das Thema nun auf die planerische Ebene.

Kinder haben in Hamminkeln bunte Bilder gemalt und sich gewünscht, einen Spielplatz zu bekommen. Die Bilder haben sie und ihre Eltern an den CDU-Ortsverband und dessen Vorsitzenden Roland Albers übergeben. Damit das Thema auch in der Chefetage des Rathauses ankommt, hat die CDU kinderfreundliche Politik gemacht. Sie gibt den politischen Schub, per Antrag bringt sie das Thema auf die planerische Ebene.