Kilianschützen in Schermbeck : Gedenken an Opfer von Virus und Kriegen

Dazu gehörte am Samstagnachmittag nach dem gemeinsamen Antreten an der „Schermbecker Mitte“ und nach einem Gemeinschaftsfoto des amtierenden Throns, des Goldkönigspaares Heinz Verwaayen/Ludgera Krass, der Silberkönigin Sabine Nuyken, des Vorstands und der Offiziere, der Marsch zum Ehrenmal am Rathaus, wo sich eine kleine Schar von Zuschauern hinzugesellte. Die sonst üblichen musikalischen Beiträge des MGV Eintracht und einer Musikkapelle zur Vorbereitung der Kranzniederlegung entfielen in diesem Jahr.