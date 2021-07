Brauchtumsfest in Schermbeck : Kilian war stärker als das Coronavirus

Schermbeck Die Schützengilde Schermbeck marschierte beim Brauchtumsfest frohgelaunt über die Mittelstraße. Das seit 2019 amtierende Königspaar Dominik Woeste und Lenja Niesen genoss das Bad inmitten fröhlicher Schützen

Als Hauptmann Markus Redeker den Befehl zum Antreten auf der Mittelstraße gab, holten die Fahnenabordnungen des Hauptvereins, der Jungschützen-Kompanie der Schüppenschützen und der Reiterzug ihre Fahnen und Standarten, um sich an passender Stelle in die angetretenen Schützen einzureihen, die vor lauter Begeisterung ebenso auf Corona-Masken verzichteten wie nahezu alle Zuschauer am Straßenrand. Das von der Tambourmajorin Anja Schlüter geleitete Tambourkorps Schermbeck führte den Schützenzug in Richtung Ludgeruskirche an, machte aber an der Grenze zum Königreich Altschermbeck kehrt, um an winkenden Zuschauergruppen vorbei in Richtung Rathaus zu marschieren. Märsche wie der „Kronprinz“, das „Lieben“ und „Mit Sang und Klang“ sorgten unterwegs für den Gleichschritt. Am Ehrenmal, das von den Kilianern im vergangenen Jahr herausgeputzt und dessen Umfeld im Zuge einer städtebaulichen Maßnahme neu gestaltet wurde, dankte der Präsident Ralf Daunheimer dem Tambourkorps, der Feuerwehr und vor allem der Gemeinde Schermbeck, die einen gelungenen Schützenfest-Ersatz so kurzfristig ermöglichten. Daunheimer begrüßte seinen Bruder Harald als Silberkönig, der im Jahre 1996 mit Anja Marmucka den Thron bestieg, den Jungschüzenkönig Sean Schidelko, den Kaiser Sven Nuyken, die beiden Ehrenpräsidenten Günter Beck und Rainer Gardemann sowie den Bürgermeister Mike Rexforth, bevor er in seiner Rede das Wirken von Schützenvereinen als offene Anker der Dorfgemeinschaft und von gespalteten und kriegerisch agierenden Gesellschaften an vielen Stellen der Welt als kontrastierende Lebensweisen kennzeichnete. „Wir stehen heute hier, um der Gefallenen und Vermissten zu gedenken“, erinnerte Daunheimer an die Folgen von Kriegen. In das Gedenken der Erinnerung an Opfer bezog er auch die mehr als 90.000 Menschen mit ein, die allein in Deutschland in den letzten eineinhalb Jahren an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben sind. Während der Trompeter Janik Vortmann das Lied „Ich hatt` einen Kameraden“ anstimmte“, wurde am Ehrenmal ein Kranz niedergelegt.