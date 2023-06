Am Samstag, 17. Juni, in Schermbeck Kilian-Kids feiern erstmals Schützenfest

Der Zufall will es so: 75 Jahre nach dem ersten Kinderschützenfest der Schermbecker Kinderschützengilde bietet die Kilian-Schützengilde Schermbeck von 1602 wieder ein Kinderschützenfest für den Nachwuchs des Ortes an. Am Samstag, 17. Juni, beginnt um 14 Uhr ein „Vogelschießen für Kids“ im Bereich zwischen dem Ehrenmal am Schermbecker Rathaus und dem Mühlenbach. Im Anschluss findet die Schützeneintragung der Schermbecker Kilianer mit Musik und Freibier statt.