Kostenpflichtiger Inhalt: Maßnahme zum Umweltschutz : Kiesfirma plant Solaranlage auf Baggersee

Vorbild Süddeutschland: In Renchen (Foto oben) schwimmen Solarmodule auf einem Baggersee. Hülskens-Chef Christian Strunk (Foto links) will ähnliches am Niederrhein realisieren. Foto: Erdgas Südwest

Wesel/Kreis Kleve Das Weseler Unternehmen Hülskens will Wärme in Energie umwandeln. In einem Pilotprojekt im Kreis Kleve sollen bald Solarmodule auf einem Baggersee schwimmen. In Ginderich ist ein ähnliches Projekt vorstellbar.