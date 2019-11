Dingden : Kerzensonntag – eine Dorfleistung

Dingden In Dingden wird am Wochenende ein großes Programm geboten. Auch Gesamtschule, Feuerwehr, Grundschule, Heimatverein und Alte Herrlichkeit Wertherbruch zeigen sich.

Der Kerzensonntag in Dingden verspricht, ein vielseitiges Fest mit vielen Interessanten Beiträgen zu werden. Denn am Samstag, 16. November, ist nicht nur von 16 bis 20 Uhr verkaufsoffen im Dorf, ebenso wie am Sonntag, 17. November, von 13 bis 18 Uhr. Es beteiligen sich über 30 Einzelhändler und die Gastronomen, wie Josef Tebrügge von der Werbegemeinschaft mitteilt. Zusätzlich zum Angebot der Geschäfte werden rund 40 Holzhütten aufgebaut, die zum vorweihnachtlichen Flair beitragen. Auch Vereine und Gruppierungen sind stark vertreten; sie wollen die Chance nutzen, Aufmerksamkeit zu erreichen. Das ganze Dorf macht mit. So präsentiert sich die Gesamt­schule Hamminkeln im Heimathaus, die Alte Herrlichkeit Wertherbruch ist hier mit ihrem Fotokalender 2020 am Start, die Freiwillige Feuerwehr Dingden wirbt.