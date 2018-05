Schermbeck: Kerkenpaß regiert in Weselerwald

Schermbeck Die Schützen am Voshövel haben seit Christi Himmelfahrt einen neuen König. Neue Königin ist Lore Kottwitz.

Das Schießen um die Königswürde fand bereits am Mittwoch statt. Mehr als 60 Schützen begrüßte Hauptmann Carsten Limberg beim Antreten. Von ihnen nahmen 40 am Schießen mit dem KK-Gewehr teil, das von den Schießwarten Roman Krämer und Hartmut Eimers geleitet wurde. Jeder Schütze durfte drei Schüsse abgeben. Mit einer Zwölf kam man ins erste Stechen. Nach mehreren Stechen blieben nur noch Felix Buchmann und Hermann Kerkenpaß übrig. Im letzten Stechen bewies der 61-jährige Elektromeister Herman Kerkenpaß die stärksten Nerven und wurde mit einer Zwölf designierter König.

Nach der Kranzniederlegung am Ehrenmal durch den Präsidenten Andreas Appenzeller kehrten die Schützen am Mittwochabend zum Festzelt zurück. Für 40-jährige Mitgliedschaft im Verein wurden Peter Appenzeller, Reiner Kremer und Frank Schüring geehrt. Einen Orden für 50-jährige Mitgliedschaft erhielten Hermann Schlabes, Wilhelm Clarendahl, Volker Schulte-Bunert und Heinz Bongers. Walter Stemmingholt gehört dem Verein seit 60 Jahren an. Mit Josef Hartmann wurde erstmals ein Schütze für 70-jährige Vereinstreue gehrt. Zum Tanzen spielte die Band "Les Astres" auf. Bis lange nach Mitternacht genoss das noch amtierende Andreas Hülsmann und Sarah Nelke das Bad in der Menge.