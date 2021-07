Die Flut und die Folgen : Was die zahlreichen Überschwemmungen für Blumenkamp bedeuten

Blumenkamp Im Weseler Stadtteil sind beim Unwetter am vergangenen Sonntag viele Keller vollgelaufen. Das hat Gründe. Auch die Stadtwerke haben nachgeforscht und bieten besorgten Hauseigentümern nun Tipps zur Vorsorge an.

Es vergeht kein Tag ohne Nachrichten über vollgelaufene Keller in Blumenkamp. Das Starkregenereignis vom vergangenen Sonntag hat großflächig Wirkung gezeigt. Hatte sich zunächst Friedrich Eifert mit Schilderungen der Situation für die Anwohner des Wacholderwegs gemeldet, so häuften sich bei ihm und in unserer Redaktion in der Folge die Hinweise, dass auch andere Straßen betroffen waren.