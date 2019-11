Schermbeck vor Kommunalwahl : Keine Überraschung: Rexforth tritt wieder an

Mike Rexforth will seinen Platz am Schreibtisch im Schermbecker Rathaus behalten. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Die CDU Schermbeck will erneut mit Mike Rexforth als Bürgermeisterkandidat ins Rennen gehen. Am Montagabend machte sie dies offiziell. Die Frage lautet nun: Wer steigt als nächstes in den Ring?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Peters und Helmut Scheffler