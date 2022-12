Kees Cuypers und Nikolaus Winkelhausen in Diersfordt So lief das musikalische Abenteuer in der Schlosskirche

Man rückt zusammen in den Kirchenbänken, schaut sich um und ist angetan vom Raum, der eine gewisse Pracht ausstrahlt. Plötzlich ist Bewegung zu spüren, denn die beiden Musiker kommen aus dem Beichtstuhl, der so etwas wie ihre Kurzzeitgarderobe ist, und treten vor den Altar. Das ist Publikum sitzt in Reichweite, mehr Nähe geht nicht. Ein kurzes Nachstimmen der Instrumente, weil die Temperaturunterschiede an diesem kühlen Sonntag groß sind, dann geht es los. Man schaut direkt auf die flinken Finger, mehr Wohnzimmerkonzertatmosphäre geht nicht. Die beiden Routiniers stimmen sich und die Zuhörer mit den ersten schleppenden Bluesakkorden ein. Dann folgen Tempowechsel zum Warmwerden. Man merkt, dies hier ist wirklich ein guter Ort. Und es blieb ein guter Ort für ein außergewöhnliches Gitarrenkonzert. Kees Cuypers und Nikolaus Winkelhausen spielten in der heimeligen Schlosskirche ein vielseitiges Gitarrenkonzert. Zwei Charaktere, der Ältere und der Jüngere, der eine bluesig, der andere rockiger, dann wieder jazzig-verspielte Töne, die einen Klangteppich weben und Akkorde im Meditativen münden lassen – die Kombination ergab viele genutzte Möglichkeiten für Improvisationen.