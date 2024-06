Angeschlagene Warenhauskette Letzte Hoffnung für Weseler Kaufhof zerschlagen – Schließung steht bevor

Wie es in der Weseler Immobilie nun weitergehen soll, ist unklar. „Wir arbeiten unter Hochdruck an einem neuen Konzept“, sagt Vermieterin Testrut. Denkbar sei es zum Beispiel, die Immobilie in mehrere, kleinere Einheiten aufzuteilen. Dazu stehe sie derzeit in engem Austausch mit der Stadt. Für ein solches Konzept soll es auch schon erste Anfragen von Interessenten geben. Dass es aber doch noch zu einer Vollvermietung der gesamten Fläche durch einen einzelnen Mieter komme, will Testrut aber ebenfalls nicht ausschließen.