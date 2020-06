Gute Nachricht für die Weseler Innenstadt : Kaufhof in Wesel wird nicht geschlossen

Mitarbeiterin bei einer Demo für den Kaufhof am Montag. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Frohe Nachricht für die Weseler Innenstadt: Der Kaufhof in der Fußgängerzone steht nicht auf der Liste der zu schließenden Kaufhof-Filialen. Diese Nachricht machte am Freitagmittag die Bürgermeisterin öffentlich.

Der Kaufhof in Wesel bleibt erhalten. Diese frohe Nachricht hat Bürgermeisterin Ulrike Westkamp (SPD) auf Anfrage mitgeteilt. Die Verwaltung habe eine Information erhalten, dass der Kaufhof bestehen bleibt, teilte Westkamp gemeinsam mit dem städtischen Wirtschaftsförderer Johannes Opgen-Rhein mit. Im Laufe des Freitags sollen die 48 Mitarbeiter des Kaufhofs in Wesel erfahren, wie es um die Zukunft des Standorts mitten in der Fußgängerzone bestellt ist.

62 der insgesamt 172 Kaufhof-Filialen in Deutschland sollen geschlossen werden. Mit einer Demonstration am Montag hatten Mitarbeiter in Wesel auf den Standort aufmerksam gemacht und den Erhalt gefordert. Am Donnerstag hatte Wesels Bürgermeisterin Ulrike Westkamp einen Brief öffentlich gemacht, in dem sie von der Konzern-Spitze Galeria Karstadt Kaufhof den Erhalt des Standorts Wesel gefordert hatte. Westkamp verwies darin unter anderem auf den in Kürze eröffnenden Edeka-Markt im Esplanade-Center.

Nach der Entscheidung kommentierte die Bürgermeisterin am Freitag: „Eine sehr gute Nachricht für den Wirtschaftsstandort Wesel. Ich bin glücklich, dass der Weseler Kaufhof im Herzen unserer Fußgängerzone erhalten bleibt. Gleichzeitig freue ich mich sehr, dass wertvolle Arbeitsplätze bestehen bleiben.“

Anfang der siebziger Jahre hat die Stadt Wesel ihr Rathaus inmitten der Innenstadt an den Kaufhof verkauft. Das damals noch neue und sehr markante Gebäude wurde für den Kaufhof gesprengt, um für ein attraktives Warenhaus Platz zu schaffen. Westkamp sagt: „Der Kaufhof befindet sich in Wesel bester 1A-Lage unserer erst vor wenigen Jahren neu gestalteten Fußgängerzone. Dies spiegelt sich insbesondere in den Frequenzzahlen wider.“ Wesel hat den einzigen Kaufhof-Standort im gesamten Kreisgebiet. In der Nähe liegen die Kaufhof-Standorte Kleve, Duisburg, Oberhausen und Krefeld.