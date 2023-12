Wesels Stadtverwaltung Optimismus, was die Zukunft des Kaufhofs betrifft

Nach dem Insolvenzantrag des österreichischen Immobilien- und Handelskonzerns Signa in der vergangenen Woche ist die Zukunft der zur Gruppe gehörenden deutschen Kaufhauskette Galeria ungewiss. Die Aussichten für die Weseler Filiale an der Hohen Straße sind allerdings gut. Der Umsatz stimme, der Start ins Weihnachtsgeschäft sei gut verlaufen. Das jedenfalls betont die Stadtverwaltung, die sich nach eigenen Angaben in ständigem Austausch mit dem Kaufhof befindet.