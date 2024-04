Mitarbeiter geschockt Kaufhof in Wesel steht auf Schließungsliste – Was das für die Stadt bedeutet

Samstag, früher Nachmittag. Nach launischen Apriltagen endlich wieder ein milder Frühlingstag. Menschen flanieren über die Hohe Straße in Wesel, sitzen in den Cafés, genießen die Sonne, wenn sie nicht gerade wieder hinter Wolken verschwindet. So gar nicht ins Bild passt das stählerne Gitter vor den Glastüren des Kaufhofs. Das größte Warenhaus der Innenstadt hat an diesem Samstag geschlossen. Welche weiteren Verkaufshäuser von den Schließungen von Galeria und Kaufhof betroffen sind, lesen Sie hier.