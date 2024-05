Mail an den Bundeswirtschaftsminister Kaufhof-Aus: Wesels Bürgermeisterin bittet Habeck um Hilfe

Wesel · In einer Mail an den Bundeswirtschaftminister beklagt Ulrike Westkamp das Verhalten des Galeria-Insolvenzverwalters und gibt die Hoffnung noch nicht ganz auf, dass das Warenhaus in der Innenstadt doch noch irgendwie gerettet werden könnte.

23.05.2024 , 12:02 Uhr

Der Kaufhof in Wesel soll Ende August geschlossen werden. Foto: Klaus Nikolei