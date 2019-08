Wesels Bürgermeisterin hat schon getestet : Kasinogarten mit zwei Ebenen eröffnet

Wesel Für rund 500.000 Euro ist der Park gegenüber des Martinistifts aufwendig umgestaltet worden – 70 Prozent zahlte das Land NRW.

Ein weiteres Highlight: die Fünf Esslinger. Dabei handelt es sich um fünf Übungsstationen, die sich an Senioren richten. Dazu wurden an den Bänken im unteren Sitzbereich Pedale angebracht. So könne man mit dem Rad fahren, ohne sich von der Stelle zu bewegen. „Mein Mann und ich haben am Wochenende alles intensiv ausprobiert“, scherzte Westkamp während der Eröffnung. Für ausgelassene Stimmung sorgte der 16 Mann starke Shantychor MC46 Wesel. Er bespielte rund 50 Personen. Das Echo auf den Park unter den Besuchern war geteilt: Manche lobten die Gestaltung, andere sahen, dass sich der Park noch entwickeln müsse. Gras fehlt, Bäume seien ohne Not gefällt worden. Deren Ersatz lässt aber noch bis Herbst auf sich warten.