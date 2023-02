Karnevalssitzung in Bislich Närrische Abschiedsvorstellungen

Es wehte ein Hauch von Abschied durch den Saal der Gaststätte Pooth in Bislich. Bei der Sitzung der Karnevalsfreunde Bislich standen gleich mehrere Akteure letztmalig auf der Bühne. Allen voran Moderator Tobias Engels, der seit 1995 beim närrischen Treiben im Deichdorf mitmischt. Er will dem Karneval in seiner Heimat zwar erhalten bleiben, aber eben nicht mehr in vorderster Front und als Moderator der Sitzung. Seine letzte Amtshandlung galt seiner Mutter. „Du hast mir hier die ganzen Jahre zugehört, obwohl du mich nicht lustig findest“, sagte Engels und bedankte sich bei ihr mit einem Blumenstrauß.