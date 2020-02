Drei Veranstaltungen : Brüner Karnevalisten feiern jeckes Jubiläum

Brünen Die Karnevals-Gemeinschaft Brünen lädt zu Büttennachmittag, Karnevalssitzung und Kinderkarneval ein. Für alle drei Veranstaltungen gibt es Karten im Vorverkauf.

Die Karnevals-Gemeinschaft Brünen feiert in dieser Session ihr 33-jähriges Bestehen. Das Brüner Dreigestirn freut sich schon sehr auf die vereinseigenen Veranstaltungen am Karnevalswochenende in der KKS-Schießhalle, die bei ihrer Premiere in der vergangenen Session sehr erfolgreich waren. Prinz André II, Bauer Florian I. und Jungfrau Marcy I. hoffen, auch in diesem Jahr viele Gäste bei den Veranstaltungen begrüßen zu dürfen.