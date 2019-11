33 Jahre KGB : Brünen feiert Schnapszahl-Jubiläum mit Dreigestirn

Prinz André (von links im Uhrzeigersinn), Bauer Florian und Jungfrau Marcy bilden das Dreigestirn zum 33-jährigen Bestehen der Brüner Karnevals-Gemeinschaft. Am Sonntag ist Hamminkelns Stadtproklamation in Ringenberg. Foto: KGB. Foto: KGB

Brünen In der bevorstehenden Karnevals-Session feiert die Karnevals-Gemeinschaft Brünen um den Vorsitzenden Diethelm Eichelberg ihr 33-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses kleinen Schnapszahl-Jubiläums wird zum zweiten Mal ein Dreigestirn die Narren durch die Session führen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie Dorthe Müller-Neuhöffer, Schriftführerin der KG Brünen, am Mittwoch mitteilte, haben die drei Tollitäten bereits vorher Karnevalsluft geschnuppert: Prinz André II. (Biesemann) bildete mit seiner Frau als Prinzessin Stefanie III. das Prinzenpaar der letzten Session. Bauer Florian I. (Fenneken) war in der Session davor Prinz Florian I. und hatte Prinzessin Melanie II. (Blenk) an seiner Seite.

Jungfrau Marcy I. – Dritte(r) im Bunde – heißt mit bürgerlichem Namen Marcel Koprowski, ist 27 Jahre alt und wurde in Duisburg geboren. Nach der Schulzeit absolvierte er eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik und arbeitet heute im Betrieb Dr. Clauder in Brünen. Seitdem er vor einigen Jahren nach Brünen zog, ist er im Karneval aktiv. In der KG Brünen gehört er mittlerweile dem Elferrat an.

Zu den Hobbys der holden Junggfrau zählen Radfahren, das Bauen von Computern, aber auch Computerspiele. Außerdem feiert er sehr gerne. Dieses Hobby natürlich eine Grundvoraussetzung für karnevalistisches Brauchtum – teilt er mit den beiden anderen Dreigestirnsmitgliedern.

Das Triumvirat hofft nun auf eine tolle Session 2019/2020 mit viel Spaß und vielen abwechslungsreichen Veranstaltungen. Die Auftaktveranstaltung bildet die Stadtproklamation am Sonntag, 10. November, in Ringenberg. Um 17 Uhr erfolgt im Schloss der Eintrag der Dingdener und Brüner Tollitäten in das Goldene Buch der Stadt Hamminkeln. Anschließend findet die eigentliche Proklamation in der Musikschule Ringenberg statt. Hier wird auch ein kleines Programm geboten, der Eintritt ist frei. Für die Stärkung der Beteiligten wird gesorgt.

Am Samstag, 16. November, stellt sich das Brüner Dreigestirn den Brüner Bürgern ab 10 Uhr auf dem Bauernmarkt vor. Die KG Brünen ist dann dort mit einem Stand vertreten und bietet neben den Weckmännern auch warme Getränke an. Bei Interesse kann auch der neue Button erworben werden.

(RP)