Verleihung in Lackhausen Abdelkarim trägt nun den Weseler Eselorden

Nach der offiziellen Würdigung holte Ulla Hornemann, Vorsitzende des närrischen Parlaments, den neuen Ordensträger selbstverständlich ein weiteres Mal auf die Bühne. Und der glänzte mit seinem ganzen Repertoire. „Die ersten laufen schon weg, mein Gott, ein Araber“, nahm er sich selbst auf die Schippe. Die Narren im Festzelt am Molkereiweg trauten ihren Ohren nicht, als Abdelkarim vom „wunderschönen Bahnhof in Wesel“ sprach. Doch der in Duisburg lebende Comedian begründete diese Ansicht auch sogleich. „In Duisburg wird am Bahnhof seit zehn Jahren gebaut. Dort sagt man, wenn er mal so schön wird wie in Wesel, dann ist alles gut.“