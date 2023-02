Karneval 2023 Bislicher Jecken ziehen durchs Dorf

Die Knallköppe wiederum hatten es auf die Jungschützen abgesehen. Auf ihrem als Deichdorfalm umfunktionierten Wagen war zu lesen: „Beim Après-Ski gehts heiter her, bei den Jungschützen schon lange nicht mehr.“ Dass dies ganz sicher nicht der vollen Wahrheit entsprach, dafür traten die Jungschützen des Ortes den Beweis an. Ihr „Ballermann-Express“ geriet angesichts der guten Stimmung, die darauf herrschte, doch das eine oder andere Mal bedrohlich ins Schwanken. Die Wilde 13 hatte sich die Klimaaktivisten als Thema ausgesucht. Dabei ließ das Team kein gutes Haar an deren Aktionen und Intelligenz: „Ohne Hirn und Arbeitgeber wird man einfach Klimakleber“, hieß es bei ihnen. Oder: „Kleb ich am Straßenrand, wird im Stau der Sprit verbrannt.“ Die letzten Erinnerungen mit „Kleber“ liegen bei der Wilden13 länger zurück. Auf dem Wagen der Gruppe stand jedenfalls: „Ich bin schon in der Schule kleben geblieben.“