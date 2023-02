Karneval 2023 So schön ist der Rosenmontagszug in Wesel

Der Zug begann an der Kolpingstraße und bewegte sich dann am Mölderplatz vorbei und auf der Korbmacherstraße in Richtung Innenstadt. Über die Esplanade ging es dann in einer Schleife über die Magermann- und Dimmerstraße zum Großen Markt. Von hier aus ging es abermals in einer Schleife zurück auf die Esplanade. Und von dort aus über die Wallstraße zum Berliner Tor.