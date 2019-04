Bis Mai : Kanalbauarbeiten in Rathausumfeld verzögern sich

Wesel Die Umleitung im Bereich des Weseler Rathauses bleibt noch einige Wochen erhalten. Die Stadtwerke lassen dort bauen.

Die Kanalbauarbeiten in der Weseler Innenstadt im Bereich des Rathauses verzögern sich. Das haben die Stadtwerke mitgeteilt. Derzeit wird am Regenwasserkanal unterhalb der Rathausunterführung bis zum Kornmarkt gebaut. Dadurch bedingte notwendige dringende Arbeiten an Versorgungsleitungen würden zu einer Verlängerung der Bauzeit führenm teilten die Stadtwerke Wesel mit. Diese zusätzlichen Arbeiten werden in offener Baugrube ausgeführt und sind mit der Stadt Wesel abgestimmt. Der voraussichtliche Baubeginn an den Versorgungsleitungen ist für der Montag. Für diese Arbeiten muss am Nachmittag ab voraussichtlich 16 Uhr stundenweise das Wasser abgestellt werden. Die betroffenen Anwohner werden direkt informiert. Unmittelbar nach Abschluss dieser Arbeiten an den Versorgungsleitungen werden die Kanalbauarbeiten weitergeführt. Diese Bauarbeiten werden dann bis zum 6. Mai dauern. Bis dahin bleibt die bisherige Verkehrsführung erhalten.