Kämmerer in Sorge Hamminkelns Finanzlage bleibt sehr schwierig

Die Finanzlage der Stadt Hamminkeln ist und bleibt schwierig. Insofern ist auch die Haushaltsrede, mit der Kämmerer Robert Graaf immer in die letzte Ratssitzung des Jahres geht, ein weiteres Warnsignal – und als Zeichen an die Politik, mit Augenmaß zu handeln. Das ist finaziell trotz hoher Investitionen etwa in Schulbauten in diesem Jahr erneut gelungen, die Zwänge eines Haushaltssicherungskonzepts (HSK) wurden vermieden – und das soll so bleiben, damit nicht Oberbehörden die Finanzleitlinien für die Stadt bestimmen. Doch Mehreinnahmen sind nötig, so soll die Gewerbesteuer von 452 auf 500 Punkte steigen. Positives darf aber auch verkündet werden, denn freiwillige Leistungen für Kultur und Vereine und mehr bleiben. Das wichtige Stück Lebensqualität lässt sich die Stadt 670.000 Euro kosten.