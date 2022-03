Kommödchen-Gastspiel in Wesel : Was gibt‘s da zu lachen

Das Düsseldorfer Kommödchen: Martin Maier-Bode, Maike Kühl, Daniel Graf und Heiko Seidel (v.l.) Foto: Horst Klein/Kommödchen

Wesel Kabarett in diesen Zeiten? Aber sicher doch. Das wunderbare Düsseldorfer Ensemble Kommödchen gastierte im Bühnenhaus und hielt dieser schauderhaften Welt einen Spiegel vor. Manchmal kann es einem dabei bange werden.

Irgendwann, der Abend ist noch nicht so alt geworden, da versinkt man in seinem Sessel, immer ein Stückchen tiefer, und denkt nicht viel mehr als: Puh. Es ging nun schon um den russischen Kriegsverbrecher Wladimir Putin, um dessen unerträglichen Krieg gegen die Ukraine, worum auch sonst, um den komplett korrupten Fußballweltverband Fifa und dessen irre WM in Katar, um Corona-Leugner und Impfgegner, um Aluhutträger und Faschisten im Bundestag, um die mürbe repräsentative Demokratie, um rechte Umtriebe bei der Polizei, die Inkompetenz der Bahn und, klar, um das Elend des Brexit. Also: Puh. Oder?

Es kann einem schon ein bisschen anders werden, wenn man diesen Mittwochabend im Städtischen Bühnenhaus in Wesel verfolgt. Das Düsseldorfer Kabarett-Ensemble Kommödchen ist zu Gast, Titel des Programms: „Quickies. Schnelle Nummern zur Lage der Nation.“ Doch nicht nur die Nation haben die vier Kabarettisten auf dem Schirm, sondern auch die Welt. Und deren Lage ist nun einmal überaus bescheiden. Kann man da noch lachen, ganz beherzt? Oder wird es einem nicht allmählich bange, weil, wohin man auch schaut, das Negative überwiegt?

Info 1947 in Düsseldorf gegründet Geschichte Das Kommödchen wurde 1947 von Kay und Lore Lorentz im Hinterzimmer einer Düsseldorfer Kneipe gegründet. Die Kleinkunstbühne befindet sich in der Düsseldorfer Altstadt. Homepage Das Programm und Karten gibt es im Internet unter kommoedchen.de.

Erst einmal beginnt dieser Abend mit einer Art Prolog. Die vier Kabarettisten, Maike Kühl, Daniel Graf, Martin Maier-Bode und Heiko Seidel, stehen in grauen Hosen und weißen Uniformen auf der Bühne, und wirken, als wollten sie ihr Programm absagen. Darf man jetzt Witze machen, fragen sie selbst. Und geben die Antwort gleich hinterher: Klar. Man muss. Das ist ja das, was uns von Russland unterscheidet, unter anderem. Es ist eine komplexe Lage, in der sich die Kommödchen-Mitglieder befinden. Ignorieren können sie den Krieg nicht. So richtig viel Lustiges lässt sich daran auch nicht finden. Daher der Prolog und ein paar Scherze über die Bundeswehr und über den komplexbehafteten Herrn im Kreml.

Kabarett ist auch ein Stück Therapie. Für die Kabarettisten, die den ganzen Wahnsinn in ihr Programm übersetzen, der Welt und ihren Bewohnern einen Spiegel vorhalten und das Lustige an den diversen Dilemmata finden, auch wenn einem das Lachen gelegentlich im Halse stecken bleibt. Aber es ist auch Therapie für die Besucher. Was gibt‘s sonst schon zu lachen?

Die schnellen Nummern in der Weseler Außenstelle des Kommödchens sind wirklich schnell, nach guten 75 Minuten ist der Abend vorbei, eine Pause gibt es nicht, ein Getränk vorher leider auch noch nicht. Das Publikum, noch im Corona-Abstandsmuster platziert, ist trotzdem oft verzückt, spendiert Applaus und lacht herzlich. Funktioniert also.

Aus dem wunderbaren Kommödchen-Ensemble sticht Heiko Seidel noch einmal hervor, der mit seiner Stimme und seiner Gestik diverse Figuren spielt, und zwar brillant. So tritt er etwa als Plácido Domingo auf, den die Regisseurin des Wiener Burgtheaters für ihre Inszenierung der Fußball-WM in Katar engagiert hat. Statt der Fans, die ja ohnehin niemand braucht, wie die Pandemie bewiesen hat, sollen Profis die Fangesänge singen. Domingos Arie ist eine, nun ja, Variation von „Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht“.

Der Kölner Kardinal Woelki spricht in einem Sketch zum Publikum und wirbt mit einer Beichtflatrate. In einer fiktiven Talkshow „Anne Maybritt Will Illner“ kommen sie im Ablauf einer üblichen öffentlich-rechtlichen Diskussion schon recht nahe: „These! These! These!“, sagt der eine. „Gegenthese! Gegenthese! Gegenthese!“, der andere. Und, natürlich: „Studie!“ Auch schön: das Seminar für ausgestiegene AfD-Mitglieder, die sich schwer tun, von ihrem Gedankengut zu verabschieden. Irgendwie will der rechte Arm von Ernst immer wieder zum Gruß nach oben schnellen.

Den Abend beendet Heiko Seidel als Queen Elizabeth II, die London verlassen hat und wegen des Brexit ausgewandert ist, und zwar in eine „very ugly city“, was die Übersetzerin Maike Kühl mit „Moers“ übersetzt. Dass die Queen nach NRW gekommen ist, sei logisch, denn das Land habe schließlich eines mit England gemein: eine bizarre Regierung.